Рэпер ST резко высказался о творчестве Лолиты Милявской

Global Look Press / Anatoly Lomokhov Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Global Look Press / Anatoly Lomokhov

  Популярный рэп-исполнитель Александр Степанов, который имеет широкую известность под псевдонимом ST, отреагировал на новую композицию певицы Лолиты Милявской «Грустная танцую». Он признался, что остался не в восторге от продукта творческой деятельности звезды.

Степанов заявил, что новый трек артистки оказался хуже ее предыдущих. По мнению рэпера, исполнительница погналась за новомодными музыкальными веяниями, полностью проигнорировав смысловую нагрузку произведения.

«Уж очень простецкие рифмы. Конечно, я люблю творчество Лолиты и уважаю ее как человека, но если быть объективным, то настоящий грув, конечно, был На Титанике», — заявил ST в эфире проекта  «Худсовет» на «Новом Радио».

Идея песни Лолиты «Грустная танцую» строится на темах любви, взаимопонимания и умении бороться с разного рода жизненными трудностями. Сценарий клипа для композиции знаменитости разработала певица MARUV, а само видео снял Сергей Вейн.  

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