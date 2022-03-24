Рэпер ST резко высказался о творчестве Лолиты Милявской

«Уж очень простецкие рифмы. Конечно, я люблю творчество Лолиты и уважаю ее как человека, но если быть объективным, то настоящий грув, конечно, был “На Титанике“», — заявил ST в эфире проекта «Худсовет» на «Новом Радио».