Рэпер Слава КПСС заявил, что стал героем нового романа Пелевина KGBT+

Слава КПСС

Скандальный рэпер Слава КПСС написал пост под заголовком “Я стал героем нового романа Виктора Пелевина”. Рэпер прочитал новый роман писателя KGBT+ и обнаружил, что стал прототипом главного героя Салавата КГБТ. Этому предшествовала загадочная история, которой 32-летний участник рэп-баттлов поделился с подписчиками.

Такие дела: пару лет назад мне на почту начал писать странный человек, предложил хорошие деньги за серию интервью, но издание, которое он называл, прогуглить не удавалось. Вопросы, которые он задавал, были, мягко говоря, странными, как будто он не очень разбирается в теме… Спрашивал про мое отношение к буддийской философии, истории, баттл-рэпу и т. п. Впоследствии эти интервью нигде не появились, а анонимный собеседник перестал отвечать.

По мнению Славы КПСС, Виктор Пелевин взял его ответы за основу, когда писал роман, поскольку иногда Салават КГБТ “говорит прямыми цитатами из той загадочной серии интервью”.

Рэпер пишет, что пребывает в “приятном шоке”, так как давно является поклонником книг писателя:

Пелевин — знаковый автор для моего поколения, все мы зачитывались “Жизнью насекомых”, “Омоном Ра”, “Чапаевым” и прочими, прочими. И вот я становлюсь героем творческого мира Виктора Олеговича! О большем признании я и не мог мечтать, честно говоря. Большое спасибо! Покупайте все эту замечательную книжку.

Роман KGBT+ вышел 29 сентября. Главный герой, согласно аннотации, — “великий вбойщик” (“Афиша” в своей рецензии описывает его как “эдакого постпострэпера, который буквально вбивает свои идеи в головы слушателей”). В книге персонаж “подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни”.

Сам писатель — таинственная личность, он не появлялся на публике уже более 20 лет, не общается с прессой и не ведет соцсети. Год назад бурно обсуждалась встреча “человека, похожего на Пелевина” с поклонниками, однако позже выяснилось, что это был не Пелевин, а загримированный актер Юра Быков, и все это оказалось перформансом, посвященным фейковым новостям.

Слава КПСС прославился благодаря участию в рэп-баттлах, где поначалу выступал под псевдонимом Гнойный. Особое внимание он к себе привлек в 2016 году, участвуя в Versus Battle, где раскритиковал Оксимирона. Еще через год Слава встретился с Оксимироном в рамках того же Versus и выиграл с разгромным счетом.