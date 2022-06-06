Рэпер Рома Жиган назвал предателями покинувших Россию артистов

«Я и правда считаю, что если они вот так высказываются о русских людях, то им здесь не место и их надо лишить всех наград! Потому что это гребаные предатели. Им нравится в Европе, в Америке, в Израиле — вот пусть там и тусуются. А еще я рад, что у них отменяют концерты, что пошла вот такая волна отказов. А то смотри: как зарабатывать — они первые, а как тяжелая ситуация, то сразу валят. Хватают все нажитое — и бегом в Израиль!» — цитирует рэпера Daily Storm.