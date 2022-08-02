Рэпер Рич презентовал новый трек о защитниках Донбасса

Исполнитель Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич, посвятил новую песню защитникам мирного населения Донбасса.
Певец неоднократно привозил гуманитарную помощь в Донбасс даже под обстрелами. Теперь исполнитель решил поблагодарить солдат в новом треке.
«Люди делают страшные, кровавые, противоречивые вещи, но необходимые. И я хотел сделать это так, чтобы это слушали люди, которые там находятся, которым тяжело, и чтобы это было одновременно вдохновляюще и не было в то же время газмановщиной», — сказал рэпер корреспонденту «Известий».
Рич презентовал новый трек 1 августа. По словам рэпера, своей песней он хотел донести до людей правду о непростой жизни на передовой.