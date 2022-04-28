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    Рэпер Птаха обвинил Барских в разжигании ненависти украинцев к россиянам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рэпер Птаха обвинил Барских в разжигании ненависти украинцев к россиянам

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    prt scr youtube.com/Super

    Российский рэп-исполнитель Птаха рассказал, что недавно у него состоялся разговор с украинским певцом Максом Барских.

    В YouTube-шоу «Алена, блин!» Птаха отметил, что специальная операция показала истинные лица многих людей, в том числе и знаменитостей. Артист осудил реакцию исполнителя хита «Туманы» на происходящие в мире события, а также его множественные оскорбления России и ее народа.

    «Разжигает ненависть. Эта спецоперация показывает истинное отношение людей», — заявил рэпер.

    Он признался, что пообещал Барских «разбить лицо» при встрече. Птаха вспомнил о перепалке Тимати с украинским певцом и заявил, что 38-летний рэпер вряд ли будет поднимать на кого-то руки. Однако сам он готов исполнить свое обещание.

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