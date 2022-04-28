Рэпер Птаха обвинил Барских в разжигании ненависти украинцев к россиянам

Он признался, что пообещал Барских «разбить лицо» при встрече. Птаха вспомнил о перепалке Тимати с украинским певцом и заявил, что 38-летний рэпер вряд ли будет поднимать на кого-то руки. Однако сам он готов исполнить свое обещание.