Рэпер Птаха обвинил Барских в разжигании ненависти украинцев к россиянам

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Российский рэп-исполнитель Птаха рассказал, что недавно у него состоялся разговор с украинским певцом Максом Барских.
В YouTube-шоу «Алена, блин!» Птаха отметил, что специальная операция показала истинные лица многих людей, в том числе и знаменитостей. Артист осудил реакцию исполнителя хита «Туманы» на происходящие в мире события, а также его множественные оскорбления России и ее народа.
«Разжигает ненависть. Эта спецоперация показывает истинное отношение людей», — заявил рэпер.
Он признался, что пообещал Барских «разбить лицо» при встрече. Птаха вспомнил о перепалке Тимати с украинским певцом и заявил, что 38-летний рэпер вряд ли будет поднимать на кого-то руки. Однако сам он готов исполнить свое обещание.
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