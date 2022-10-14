Рэпер Моргенштерн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после отъезда из России

Моргенштерн покинул Россию после начала проверки его высказываний о праздновании 9 Мая. Рэпере переехал в Дубай, после чего артиста начали преследовать неудачи: он развелся с Диларой Зинатуллиной, а в его столичном ресторане прошла серия проверок Роспотребнадзора.