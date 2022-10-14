Рэпер Моргенштерн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после отъезда из России

Рэпер Алишер Моргенштерн*, получивший статус иностранного агента в России, поделился трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться после отъезда из страны.
Стремительно бежавший из России музыкант, пожаловался, что концертные выступления исчезли из его жизни. Теперь хип-хоп исполнитель довольствуется лишь корпоративами на 50 человек.
«Я был долгое время в депрессухе. Из-за этого вылетали какие-то грустные песни, были попытки вернуть старый стиль», — рассказал он в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».
Моргенштерн покинул Россию после начала проверки его высказываний о праздновании 9 Мая. Рэпере переехал в Дубай, после чего артиста начали преследовать неудачи: он развелся с Диларой Зинатуллиной, а в его столичном ресторане прошла серия проверок Роспотребнадзора.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами