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Рэпер Моргенштерн рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после отъезда из России

Дилара объяснила, почему после развода с Моргенштерном продолжает с ним встречаться
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Рэпер Алишер Моргенштерн*, получивший статус иностранного агента в России, поделился трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться после отъезда из страны.

Стремительно бежавший из России музыкант, пожаловался, что концертные выступления исчезли из его жизни. Теперь хип-хоп исполнитель довольствуется лишь корпоративами на 50 человек.

«Я был долгое время в депрессухе. Из-за этого вылетали какие-то грустные песни, были попытки вернуть старый стиль», — рассказал он в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».

Моргенштерн покинул Россию после начала проверки его высказываний о праздновании 9 Мая. Рэпере переехал в Дубай, после чего артиста начали преследовать неудачи: он развелся с Диларой Зинатуллиной, а в его столичном ресторане прошла серия проверок Роспотребнадзора.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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