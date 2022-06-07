Рэпер Моргенштерн пообещал поклонникам грандиозный концерт в России

Популярный рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом в России) пообещал поклонникам организовать масштабный концерт по возвращении на родину.
Исполнитель хита «Новый мерин» в настоящее время находится в ОАЭ. Дату возвращения в Россию артист не озвучил, однако он планирует выступить на родине с грандиозным и при этом бесплатным концертом.
«И все психи необъятной съедутся в русском поле», – написал рэпер в Telegram-канале.
Моргенштерн покинул Россию после обвинений в пропаганде употребления запрещенных веществ. Соответствующее заявление в его адрес сделал председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами