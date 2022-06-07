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Рэпер Моргенштерн пообещал поклонникам грандиозный концерт в России

Рэпер Моргенштерн пообещал поклонникам грандиозный концерт в России
prt scr youtube.com/MORGENSHTERN

Популярный рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом в России) пообещал поклонникам организовать масштабный концерт по возвращении на родину. 

Исполнитель хита «Новый мерин» в настоящее время находится в ОАЭ. Дату возвращения в Россию артист не озвучил, однако он планирует выступить на родине с грандиозным и при этом бесплатным концертом. 

«И все психи необъятной съедутся в русском поле», – написал рэпер в Telegram-канале. 

Моргенштерн покинул Россию после обвинений в пропаганде употребления запрещенных веществ. Соответствующее заявление в его адрес сделал председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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