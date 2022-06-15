Рэпер Баста посмеялся над знаменитой фразой Бузовой

Рэп-исполнитель Баста вспомнил о популярной фразе певицы Ольги Бузовой и публично посмеялся над ней.
Он стал гостем программы «Подъемники» на «Русском радио». В эфире поднялась тема, связанная с молодыми исполнителями. Баста честно признался, что не занимается поиском дарований, поскольку это слишком большая ответственность.
«У нас есть группа людей-профессионалов, которые этим занимаются. Я говорю про моих людей. Как Ольга Бузова», — добавил в шутку музыкант.
Ранее стало известно, что Баста проходит кастинг на роль ведущего проекта «Вечерний Ургант». Заменит ли он в развлекательной программе 44-летнего шоумена, пока неизвестно.