Рэпер Алишер Моргенштерн прилетел в Москву

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн* (признан иноагентом в России) в соцсетях сообщил поклонникам, что вернулся в Москву.
Музыкант летел рейсом из Праги. О приобретении такого билета он рассказал фанатам накануне. Днем в пятницу в Сети появилось снятое Моргенштерном видео. На его кадрах заметно, как исполнитель едет на роскошном авто, а вдоль дороги мелькают деревья средней полосы.
Пользователи Сети гадают, что заставило рэпера принять столь важное решение. Он не раз публично признавался, что в определенной степени боится возвращаться на родину, хотя и скучает по ней.
Ранее решение Моргенштерна больше не петь на русском языке прокомментировала журналистка Алена Жигалова. Она сочла это нездоровым пиаром.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами