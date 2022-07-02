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Рэпер Алишер Моргенштерн прилетел в Москву

Рэпер Алишер Моргенштерн прилетел в Москву
prt scr youtube.com/MORGENSHTERN

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн* (признан иноагентом в России) в соцсетях сообщил поклонникам, что вернулся в Москву.

Музыкант летел рейсом из Праги. О приобретении такого билета он рассказал фанатам накануне. Днем в пятницу в Сети появилось снятое Моргенштерном видео. На его кадрах заметно, как исполнитель едет на роскошном авто, а вдоль дороги мелькают деревья средней полосы.

Пользователи Сети гадают, что заставило рэпера принять столь важное решение. Он не раз публично признавался, что в определенной степени боится возвращаться на родину, хотя и скучает по ней.

Ранее решение Моргенштерна больше не петь на русском языке прокомментировала журналистка Алена Жигалова. Она сочла это нездоровым пиаром.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Моргенштерн москва Россия
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