Рэпер 50 Cent высмеял откровенные фотографии Мадонны

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Мадонна

Рэпер Кертис Джеймс Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, высмеял откровенные фото Мадонны в своем инстаграме*. Он перепостил эпатажные фото, которые певица опубликовала несколько дней назад, и добавил к ним свои комментарии:

Надеюсь, она не заставила кого-то из своих детей сделать это фото. Кто-нибудь, скажите ей, что в 63 года уже надо успокоиться.

Также 50 Cent сравнил Мадонну с инопланетянами.



Фото из инстаграма 50 Cent



Мадонна





Это уже не первый раз, когда рэпер задевает певицу: ранее он уже высмеивал стремление Мадонны казаться моложе и чересчур откровенно одеваться, несмотря на возраст. Он публиковал пародии на фотосессии певицы, которые сопровождал саркастичными высказываниями.

Это самое смешное, что я видел. Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в свои 63 года.

Многие в комментариях поддержали его, отметив, что певице в ее возрасте стоит вести себя поскромнее. Другие заступились за Мадонну, посчитав, что подобные поступки рэпера не красят, и обвинили его в лукизме и эйджизме.

Сама Мадонна в тот раз ответила рэперу, опубликовав совместное фото с ним, и заявила, что он притворяется ее другом, а тем временем делает новую карьеру: “унижать людей в соцсетях”. Это самый низкий поступок, который ты мог совершить как артист и как взрослый человек, — написала она в ответ. Новые комментарии рэпера она пока оставила без ответа.

Несмотря на критику, певица продолжает выходить в свет в эпатажных образах. Ее примеру следуют и дети: так, ранее сын Мадонны Дэвид вышел в свет в красном платье, повторив образ певицы из 90-х.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией