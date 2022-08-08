Рене Зеллвегер рассказала, что ей нравится стареть, и раскритиковала рекламу антивозрастных средств

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер дала интервью изданию The Sunday Times, в котором рассказала о принятии своего возраста и раскритиковала рекламу антивозрастных косметических продуктов, которые призывают женщин стараться выглядеть моложе.

53-летняя актриса заявила, что ей нравится стареть, и она совсем “не заинтересована” в том, чтобы снова стать 23-летней. Она рассказала, что, отпраздновав в 2019 году свое 50-летие, она словно начала жизнь с чистого листа.

50-летие казалось совершенно новым началом без всякой чепухи, моментом, когда вы можете перестать слушать все эти голоса в своей голове, избавиться от всех этих ожиданий со стороны других людей и стать настоящей собой. Актриса раскритиковала рекламу, которая призывает женщин использовать различные косметические продукты, чтобы выглядеть моложе.

Все эти объявления, говорящие нам, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст, призывающие покупать все их кремы и весь тот мусор, который они хотят нам продать — вы хотите сказать, что я больше не имею ценности, потому что мне 53?

Существует большая разница между желанием быть самой лучшей, самой яркой версией себя и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть ярким и красивым, вы должны принять свой возраст, иначе вы живете, словно извиняясь. Я не считаю это красивым. Звезда фильма “Дневник Бриджит Джонс” добавила, что не обращает внимания на то, что пишут о ней в СМИ или соцсетях. Она призналась, что личных аккаунтов у нее нет, поскольку ее “пугает” необходимость постоянно проверять свой телефон.

В 2010 году Рене Зеллвегер объявила о перерыве в актерской карьере. Актриса рассказывала в интервью, что была “истощена” плотным рабочим графиком. Она добавила, что решила бросить себе вызов и попробовать “пожить другой жизнью”. В 2022 году актриса вернулась в кино, исполнив главную роль в сериале “Кое-что о Пэм”.