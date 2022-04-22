Renault может продать свою долю в АвтоВАЗе китайскому концерну

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Один из китайских концернов может выкупить долю французской компании Renault в АвтоВАЗе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.
Renault владеет 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг». Последняя является собственником 100% АвтоВАЗа.
«Рассматривается один из китайских автоконцернов», — уточнил источник агентства в госсорганах.
Renault ранее объявил о переводе большей части своих иностранных сотрудников из Тольятти в московский офис. В качестве возможных новых собственников компании СМИ называли Ростех или структуры Минпромторга.
На сегодняшний день часть сотрудников Renault уже покинула Тольятти, оставшиеся работники безвозвратно уедут из города через несколько недель. Финансовый директор французского концерна Тьерри Пьетон в квартальном отчете 22 апреля заявил, что им удалось «добиться прогресса» в переговорном процессе с российскими властями относительно дальнейшей судьбы АвтоВАЗа.