Renault может продать свою долю в АвтоВАЗе китайскому концерну

На сегодняшний день часть сотрудников Renault уже покинула Тольятти, оставшиеся работники безвозвратно уедут из города через несколько недель. Финансовый директор французского концерна Тьерри Пьетон в квартальном отчете 22 апреля заявил, что им удалось «добиться прогресса» в переговорном процессе с российскими властями относительно дальнейшей судьбы АвтоВАЗа.