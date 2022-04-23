Рената Литвинова выступила с пацифистским гимном, который исполняла Марлен Дитрих

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Рената Литвинова

Рената Литвинова опубликовала в инстаграме срежиссированное ею же самой видео, в котором она в наряде от Balenciaga со сцены парижского театра произносит текст знаменитой песни Sag Mir Wo die Blumen Sind (“Скажи мне, где цветы?”), переведенный на русский язык.

Эта песня считается гимном пацифизма. В годы после Второй мировой войны она получила широкое распространение в исполнении немецкой певицы Марлен Дитрих. Произведение начинается с таких строк:

Скажи мне, где цветы,

Куда они подевались?

Скажи мне, где цветы…

Что произошло?

Скажи мне, где цветы.

Девушки собрали их второпях.

Когда же люди поймут,

Когда же они, наконец, поймут?

Примечательно, что первые три куплета песни американский фолк-певец и общественный активист Питер Сигер написал, вдохновившись “Тихим доном” Михаила Шолохова. Сидя в самолете, он перечитывал роман, в котором есть такой эпизод: казаки, покидающие деревню верхом на лошадях, чтобы присоединиться к царской армии, поют:

— А иде ж гуси?

— В камыш ушли.

— А иде ж камыш?

— Девки выжали.

— А иде ж девки?

— Девки замуж ушли.

— А иде ж казаки?

— На войну пошли…

В этот момент человек, сидевший позади Сигера, громко спросил: “Когда они, наконец, научатся?”, имея в виду своих детей. Однако композитор использовал эту реплику в песне, поскольку она хорошо сочеталась с его замыслом.

Киска считает, что с отъездом Ренаты в Париж, где та явно ожила после северных ветров, русская культура много приобрела. Ведь в конце концов, исторически, чтобы пополнять русскую культуру, не обязательно находиться в России,

— прокомментировал мини-фильм Литвиновой телеграм канал “Модные хроники Злой Киски”.

Тот момент, когда творчество Ренаты Литвиновой снова обрело остроту,

— высказались в “Антиглянце”.

Саунд-дизайном видеоролика занималась Земфира.

Напомним, что после начала военной спецоперации на Украине Земфира и Рената Литвинова улетели в Париж.

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