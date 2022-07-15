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Рената Литвинова вдохновилась стилем Ким Кардашьян в новой модной фотосессии

Рената Литвинова вдохновилась стилем Ким Кардашьян в новой модной фотосессии

Звездный стиль





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Ульяна Добровская и Рената Литвинова

Рената Литвинова осталась под впечатлением от встречи с Ким Кардашьян на Неделе высокой моды в Париже (обе приняли участие в показе Balenciaga) и, кажется, вдохновилась ее стилем. В своем инстаграме* актриса опубликовала фото, на которых позирует в обтягивающем наряде телесного оттенка из коллекции ее дочери Ульяны Добровской. Девушка учится на дизайнера в Антверпене и недавно как раз показала свои учебные работы.

Ким Кардашьян ворвалась и в мою скромную жизнь посредством коллекции Ульяны и фотографа Асет,

— подписала снимки Литвинова.

Рената ЛитвиноваРената ЛитвиноваРената Литвинова

Рената Литвинова

Как известно, Ким любит обтягивающие вещи и часто подчеркивает свои формы. Литвинова же раньше больше ценила стиль ретро и часто носила черные вещи.

Ким КардашьянКим Кардашьян

Автором фотосессии стала фотограф Асет Героева, которая работает в Париже и давно сотрудничает с Литвиновой. Ульяна Добровская тоже показала своим подписчикам новую фотосессию и назвала маму своей “любимой моделью”.

Рената Литвинова

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Асет Героева


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