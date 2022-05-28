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Рената Литвинова призналась, что во Франции носит только дизайнерские вещи

Рената Литвинова призналась, что во Франции носит только дизайнерские вещи
globallookpress/Ekaterina Tsvetkova

Заслуженная артистка России, режиссер и сценарист Рената Литвинова рассказала поклонникам, как ей живется во Франции.

Создатель картины «Северный ветер» после начала спецоперации на Украине перебралась в Европу. Там Литвинова участвует в рекламных съемках и занимается модными проектами вместе с известными дизайнерами.

«Пока я поживаю так — все равно ношу винтажные кутюрные (драгоценные) платья. Еще жду, когда мне начнет что-то шить дочь в силу ее будущей профессии», — поделилась звезда в соцсетях.

Иногда в Telegram артистка делится грустными мыслями. По ее мнению, настали сложные времена и это чувствуют все деятели искусства. 

Ранее актер Иван Охлобыстин не стал осуждать Литвинову за отъезд из России. Он понимает, что привыкшей посещать модные столицы мира артистке так удобней. 

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RusNewsToday24
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