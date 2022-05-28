Рената Литвинова призналась, что во Франции носит только дизайнерские вещи

Заслуженная артистка России, режиссер и сценарист Рената Литвинова рассказала поклонникам, как ей живется во Франции.
Создатель картины «Северный ветер» после начала спецоперации на Украине перебралась в Европу. Там Литвинова участвует в рекламных съемках и занимается модными проектами вместе с известными дизайнерами.
«Пока я поживаю так — все равно ношу винтажные кутюрные (драгоценные) платья. Еще жду, когда мне начнет что-то шить дочь в силу ее будущей профессии», — поделилась звезда в соцсетях.
Иногда в Telegram артистка делится грустными мыслями. По ее мнению, настали сложные времена и это чувствуют все деятели искусства.
Ранее актер Иван Охлобыстин не стал осуждать Литвинову за отъезд из России. Он понимает, что привыкшей посещать модные столицы мира артистке так удобней.