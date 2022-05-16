Религиовед Лункин объяснил, чем обернется для США поддержка Байденом абортов

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Религиовед Роман Лункин убежден, что поддержка американским президентом Джо Байденом абортов приведет к фундаментальным изменениям в обществе США.
Байден — ярый сторонник абортов, он обещал предоставить широкие права тем, кто не критикует прерывание беременности. Однако Верховный суд США рассматривает возможность ввести запрет на добровольные аборты, что отразилось на мнении главы Белого дома. Байден едва не попал под церковные ограничения, передает РИА Новости.
По словам Лункина, вопрос о запрете абортов в США может стать причиной фундаментальных изменений в этой стране. Необходимо дождаться окончательного решения Верховного суда, передает «ПолитЭксперт».
Россия в это время не только не ограничивает аборты, но и улучшает сервис оказания медицинских услуг для населения. В стране появится новый цифровой сервис для медицинских онлайн-консультаций и заказа лекарств, передает телеканал «360».