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Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест по делу о хищении

Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест по делу о хищении
pxhere.com

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау отправили под домашний арест по делу о хищении 21 млн рублей у вуза. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы. 

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следователя об избрании задержанному ранее фигуранту меры пресечения, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Владимир Мау пробудет под домашним арестом до 7 августа. 

Ранее стало известно, что ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинение по делу о хищениях денежных средств вуза. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски как у самого Мау, так и у других сотрудников президентской академии, сообщало РИАМО

 

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