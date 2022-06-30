Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест по делу о хищении

Ранее стало известно, что ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинение по делу о хищениях денежных средств вуза. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски как у самого Мау, так и у других сотрудников президентской академии, сообщало РИАМО.