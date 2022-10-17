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Рекордный урожай зерна в 2022 году позволит России увеличить объемы поставок за границу

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НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Зоя Черничная

Аграрии в этом сезоне собрали рекордный урожай зерна. Об этом во время пресс-конференции заявил президент российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Российские аграрии имеют возможность нарастить экспорт своей продукции за границу, которая должна быть востребована в разных странах на фоне неурожая из-за засухи и проблем с продовольственной безопасностью, появившихся на фоне нехватки удобрений.

«Октябрьская активизация произошла из-за падения рубля. Надо поддерживать темпы отгрузки. Надо экспортировать не меньше 60 млн т зерна. В нынешней ситуации такие показатели недостижимы. Сейчас цены на пшеницу IV класса в России опускаются ниже себестоимости в 10 тыс. руб. Отстаем тем озимого сева», — сказал Злочевский.

Стоимость подсолнечника в этом сезоне также снизилась до 10-20 тысяч рублей за тонну. Страны смогут приобрести его по выгодным ценам и обеспечить потребности своих внутренних рынков.

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