Рекордный урожай зерна в 2022 году позволит России увеличить объемы поставок за границу

Аграрии в этом сезоне собрали рекордный урожай зерна. Об этом во время пресс-конференции заявил президент российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Октябрьская активизация произошла из-за падения рубля. Надо поддерживать темпы отгрузки. Надо экспортировать не меньше 60 млн т зерна. В нынешней ситуации такие показатели недостижимы. Сейчас цены на пшеницу IV класса в России опускаются ниже себестоимости в 10 тыс. руб. Отстаем тем озимого сева», — сказал Злочевский.
Стоимость подсолнечника в этом сезоне также снизилась до 10-20 тысяч рублей за тонну. Страны смогут приобрести его по выгодным ценам и обеспечить потребности своих внутренних рынков.