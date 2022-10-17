Рекордный урожай зерна в 2022 году позволит России увеличить объемы поставок за границу

«Октябрьская активизация произошла из-за падения рубля. Надо поддерживать темпы отгрузки. Надо экспортировать не меньше 60 млн т зерна. В нынешней ситуации такие показатели недостижимы. Сейчас цены на пшеницу IV класса в России опускаются ниже себестоимости в 10 тыс. руб. Отстаем тем озимого сева», — сказал Злочевский.