Рекордный размер града в Екатеринбурге и выплаты за сдачу ЕГЭ в Тюмени: главные новости регионов России

«Народные Новости» предоставляют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
Мобильное приложение ученого из Кузбасса помогает пациентам вернуть улыбку. Система оценивает мимические паттерны пациента и после этого выдает результат выполнения, который передается лечащему врачу. На основе этих данных выбирается индивидуальный курс реабилитации, подходящий для конкретного пациента, пишет newstracker.ru.
Удмуртия
В поселке Кизнер в Удмуртии в 2024 году начнут строить новое здание вокзала – в старом, 1916 года постройки, создадут музей. В новом здании вокзала разместятся кассы, терминалы для покупки билетов и два зала ожидания для пассажиров, пишет udm-info.ru.
Республика Татарстан
Под Набережными Челнами обрушился мост по дороге в село Бурды. Причиной случившегося стала вина подрядчика, строящего объездную трассу, отмечает inkazan.ru.
Ростовская область
Жители Ростовской области потребовали немедленно оцепить район и найти стрелка, убившего семью с ребенком в Новошахтинске. В пятницу вечером, 15 июля, стало известно об убийстве семьи из Новошахтинска. Были убиты трое взрослых, ребенок, а также тяжело ранена маленькая девочка, чья жизнь сейчас находится под угрозой, сообщает rostovgazeta.ru.
Волгоградская область
В Волгоградской области возведут ледовую арену за 265 млн рублей. Крытый спорткомплекс с искусственным льдом появится в городе Михайловке. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет издание novostivolgograda.ru. Согласно аукционной документации, объект сдадут в 2024 году, его площадь будет составлять 1800 квадратных метров
Свердловская область
В Екатеринбурге во время ливня выпал град размером с крупный орех. На ледяные градины пожаловались местные жители, сообщает tagilcity.ru. Спасатели и метеорологи ранее предупреждали горожан о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, грозы продолжают надвигаться на город, они ожидаются на севере и северо-востоке.
Нижегородская область
Школьницы из Бора Лида Долинина и Арина Плеханова снялись в новом кулинарном шоу «Адский шеф» Константина Ивлева. Стоит отметить, что Ивлев лично пригласил юных нижегородок поучаствовать в шоу. Это произошло на «Большом школьном пикнике». По словам девочек, знаменитый шеф-повар не такой известный, каким его привыкли видеть на экране, пишет newsnn.ru.
Оренбургская область
Мошенник продал предпринимателю из Оренбуржья несуществующие грузовики. Полиция задержала мошенника, который обманул предпринимателя Новоорского района при продаже грузовиков. Им оказался 34-летний мужчина, которого задержали в городе Киров, пишет 56orb.ru.
Тюменская область
Десятки тюменских школьников получат больше 5 млн рублей за сдачу ЕГЭ, сообщает nashgorod.ru. 52 школьника получат по 100 тысяч рублей за 100-бальные результаты по ЕГЭ, сообщает оперштаб. Пять выпускников смогли сдать сразу два экзамена на максимальный балл, они могут рассчитывать на выплаты в 200 000.
Омская область
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о начале поисков грибника, внезапно пропавшего в Шербакульском районе. О пропаже 57-летнего мужчины заявила жительница села Максимовка: женщина рассказала, что ее супруг утром уехал за грибами, и к вечеру так и не вернулся, пишет gorod55.ru.
Карелия
Иностранная гражданка вынесла из библиотеки в Петрозаводске редкую книгу и собиралась сбежать из Карелии. Объектом похищения стало «Избранное» Бориса Пастернака – крайне ценная книга, изданная ещё при жизни поэта, в 1948 году. На аукционе ее можно продать за 5 млн рублей, пишет karelinform.ru.
Приморский край
По данным Приморского научно-исследовательского центра социологии, в современном обществе главы семьи как такового нет — все решения принимаются совместно. Раньше россияне предпочитали видеть конкретное главенствующее лицо — мужчину. К этому варианту склонилась ровно половина опрошенных — 50%, при этом большинство из этого процента — женщины, пишет vostokmedia.com.
Башкирия
В Башкортостане глава города Белорецка Андрей Иванюта предложил работу юному вандалу, который разрисовал киоск. Об этом мэр сообщил в соцсетях, пишет mkset.ru. Он отметил, что подросток ранее бросил колледж, а предложение по работе является хорошей возможностью подзаработать и не слоняться по городу, причиняя ущерб муниципальному имуществу.
Хабаровский край
Более 29 тысяч семей оформили президентские выплаты на детей в Хабаровском крае. Почти тридцать тысяч смогли воспользоваться госпомощью для семей с детьми с 8 до 17 лет. При отставании от уровня заработка в 50%, 70%, и 100%, предусмотрен разный уровень выплат -10 222,5, 15 333,75 рубля либо 20 445 рублей соответственно. сообщает transsibinfo.com.
Челябинская область
В Челябинске появилась квартира-тренажер для инвалидов. Как пишет kursdela.biz, здесь люди с интеллектуальными отклонениями могут получить навыки ведения домашнего хозяйства.
Новосибирск
В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли 4 человека. По данным ГУ МЧС России по региону, с начала года на укусы клещей пожаловались 13 628 человек, у 79 из них был обнаружен клещевой энцефалит, пишет atas.info. Также боррелиоз выявили у 104 жителей. В основном клещи нападают на людей в Искитимском, Тогучинском районах и в Бердске, а также в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска.
Хакасия
Артем Попов из Хакасии взял бронзу первенства России по легкой атлетике в Казани. Как пишет newkhakassia.online, соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило в столице Татарстана с 12 по 14 июля. На беговых дорожках казанского стадиона «Центральный» состязались 687 спортсменов из 66 регионов.
ХМАО
В Урае трое друзей пытались угнать незаведенный автомобиль. Как сообщает muksun.fm, теперь злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Известно, что на момент совершения правонарушения они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Белгородская область
Новый скейт-парк в Белгороде собираются открыть к 5 августа. Как сообщает bel.ru, открытие состоится в день города у ледовой арены «Серебряный Донец». Рабочие уже приступают к благоустройству сооружения.