Рекордный размер града в Екатеринбурге и выплаты за сдачу ЕГЭ в Тюмени: главные новости регионов России

В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли 4 человека. По данным ГУ МЧС России по региону, с начала года на укусы клещей пожаловались 13 628 человек, у 79 из них был обнаружен клещевой энцефалит, пишет atas.info. Также боррелиоз выявили у 104 жителей. В основном клещи нападают на людей в Искитимском, Тогучинском районах и в Бердске, а также в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска.