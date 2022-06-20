Рекордные продажи российской нефти на Восток поставили Белый дом в безвыходное положение

Месячный объем поставок российской нефти в Китай стал рекордным, обратили внимание журналисты Reuters, передает РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал в беседе с «Народными Новостями», почему беспрецедентный экспорт РФ на Восток разрушил планы США, которые подразумевали изоляцию отечественного углеводородного сектора.
Майские объемы закупок российской нефти со стороны КНР увеличились на 25% относительно показателя апреля, следует из таможенных данных Китая. Суммарный объем импорта составил 8,42 миллиона тонн.
«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — говорится в публикации.
Не секрет, что в условиях эмбарго на российскую нефть, введенного США, а затем частично Европейским союзом, Москва начала перераспределение поставок на Восток, предлагая партнерам скидки, напомнил Сергей Пикин. По его словам, эта стратегия оказалась выигрышной. Кроме того, в перспективе объем дисконта будет уменьшаться, а прибыли РФ — расти.
«Скидки — это очень хорошая вещь и они всегда побеждают. Саудовская Аравия где-то цену наоборот увеличивает, поставляя свою нефть. Поэтому, думаю, сегодняшние объемы поставок нефти — это еще не предел, и они будут еще больше. При этом скидки будут падать: чем быстрее налаживаются логистические цепочки, чем больше растет спрос на эту нефть со скидками, тем ниже скидки. Возникает конкуренция среди покупателей за то, чтобы приобретать нефть со скидкой. Соответственно дисконт уменьшается, происходит выравнивание на рынке», — пояснил наш собеседник.
Помимо Пекина, приобрести недорогую российскую нефть захотели и другие азиатские страны. Например, Нью-Дели на порядок увеличил объем импорта из РФ. Примечательно, что США покупают у Индии нефтепродукты, произведенные в том числе из «запрещенной» российской нефти.
«Все, кто мог, уже подключились. Яркий тому пример — Индия. Если Китай нарастил объем импорта всего на несколько десятков процентов, то Индия — многократно. Поэтому скидка сегодня является самой важной частью. Они активно делают из нашей сырой нефти нефтепродукты и поставляют их, например, в те же самые США. Американцы не могут покупать наши нефтепродукты напрямую, но в таком виде — пожалуйста», — констатировал специалист.
Несмотря на очевидный вред антироссийских санкций в отношении нефтяного сектора, США вряд ли изменят свою политику, считает эксперт, став заложниками собственных громких заявлений. Они продолжат обвинять в своих бедах Россию, игнорируя простое решение всех проблем — снятие ограничений. Фактически, Москва переиграла Вашингтон в «санкционные шахматы».
«Нынешней администрации Белого дома проще скинуть вину за происходящее на их топливном рынке на Россию, чем предпринимать действия, которые способны эту ситуацию решать. Когда идет рост цен, самое логичное — разрешить поставки дополнительных объемов. Если не будет санкций против российской нефти и нефтепродуктов, соответственно, уменьшится дефицитность. Все шаги, которые делаются США, направленны в обратную сторону», — резюмировал Пикин.
Ранее сообщалось, что больше половины жителей США не поддерживает антироссийские санкции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Associated Press и исследовательским центром NORC.