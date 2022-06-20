Рекордные продажи российской нефти на Восток поставили Белый дом в безвыходное положение

«Скидки — это очень хорошая вещь и они всегда побеждают. Саудовская Аравия где-то цену наоборот увеличивает, поставляя свою нефть. Поэтому, думаю, сегодняшние объемы поставок нефти — это еще не предел, и они будут еще больше. При этом скидки будут падать: чем быстрее налаживаются логистические цепочки, чем больше растет спрос на эту нефть со скидками, тем ниже скидки. Возникает конкуренция среди покупателей за то, чтобы приобретать нефть со скидкой. Соответственно дисконт уменьшается, происходит выравнивание на рынке», — пояснил наш собеседник.