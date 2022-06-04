Рекордная инфляция заставила экономить почти каждого второго жителя Германии

Около половины жителей Германии вынуждены экономить из-за рекордного роста инфляции. Об этом стало известно из опроса ARD.
В мае эксперты зафиксировали рекордную для почти полувека инфляцию — она составила 7,9%. Значительнее всего она ударила по небогатым семьям, поскольку серьезно ограничивать себя в повседневных расходах теперь вынуждены порядка 77% немцев с невысокими доходами.
«Цены на энергию и продукты питания растут — и люди в Германии это чувствуют: 47%, по их собственному признанию, должны очень сильно или сильно ограничивать себя в повседневной жизни», — говорится в результатах опроса.
По мнению жителей Германии, политиков сильнее всего интересует разрешение конфликта на Украине — об этом заявили 37% опрошенных. Рост цен назвали приоритетной проблемой 23% респондентов, а каждый пятый (22%) считает важным для мировой политики изменение климата и проблемы экологии.