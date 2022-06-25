Рекорд золотых медалистов в Ростове и коты из Мариуполя в Нижнем Новгороде: главные новости регионов

В Хабаровске запретили передвижение на электросамокатах в велопешеходной зоне набережной в дни проведения массовых мероприятий и в праздники. Так власти города надеются уменьшить количество ДТП с участием самокатов. Новые правила начали действовать с 24 июня, пишет transsibinfo.com. При этом, как и ранее, в районе стадиона им. Ленина и на набережной можно будет ездить со скоростью не более 15 километров в час в выходные дни с 10:00 до 23:00 и по пятницам с 17:00 до 23:00.