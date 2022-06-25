Рекорд золотых медалистов в Ростове и коты из Мариуполя в Нижнем Новгороде: главные новости регионов

«Народные Новости» подготовили дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
В Ставрополе у выпускников будет возможность пройти по ковровой дорожке. Участники пройдут через стилизованные звезды с подсветкой. Это станет символическим путем, который проходят ученики с 1 по 11 классы, сообщает newstracker.ru.
Удмуртия
С января по май 2022 года в Удмуртии в 2,1 раза увеличился ввод жилья. В ПФО Удмуртия – лидер по вводу жилья на тысячу человек, сообщает udm-info.ru.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону более 600 одиннадцатиклассников выпустились из школ с золой медалью. В этом году выпускниками стали более четырех тысяч горожан, которые закончили обучение и готовятся к новому жизненному этапу — поступлению в вузы или выбору работы, сообщает rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
Почти все пляжи Казани признали непригодными для купания. В Казани на сегодняшний день лишь один пляж из пяти утвержденных соответствует санитарным требованиям, сообщает inkazan.ru.
Волгоградская область
На Центральной набережной Волгограда стартовал масштабный молодежный фестиваль #Три Четыре. Участников ждут мастер-классы, дискотека, выступление певца Niletto и салют, сообщает издание novostivolgograda.ru.
Нижегородская область
Коты из Мариуполя приедут в Нижний Новгород в рамках проекта «Приюти хвостатого беженца», пишет newsnn.ru. Таким образом волонтеры пытаются помочь домашним кошкам, которые остались одни из-за пропажи хозяев.
Свердловская область
Самовольно перекрывать проезд во дворах запретят тагильчанам. Как пишет tagilcity.ru, нередко жители дворов без согласований с муниципалитетом ставят на въездах в кварталы какие-то ограничители, из-за чего спасатели и врачи не могут добраться до нужного места. Теперь за такое будет предусмотрена ответственность.
Оренбургская область
В Бузулуке автоледи напала на сотрудников ДПС. Инцидент произошел минувшей ночью. Сотрудники ДПС во время патрулирования улиц города остановили автомобиль Лада Ларгус. За рулем находилась 41-летняя женщина. Поведение автоледи сразу вызвало подозрение у правоохранителей. горожанка вела себя агрессивно, пишет 56orb.ru.
Тюменская область
Тюменцам предложили заработать до 300 тысяч рублей на сборе сезонных ягод: клубники, морошки и брусники, работа в Карелии вахтовым методом. Вместе с тем, как пишет nashgorod.ru, сотрудникам будет предоставлено проживание, транспорт и питание за небольшую сумму.
Омская область
Омичи в социальных сетях поделились необычной находкой в парке Победы. В парке горожанин наткнулся на ящерицу и сфотографировал ее. Чешуйчатая довольно плотного телосложения. Автор публикации пытался дотронуться до нее, но та скрылась в траве, сообщает gorod55.ru.
Карелия
Карелия получила крупную сумму на строительство нестационарных гостиниц. На строительство модульных гостиниц направлено 250 млн рублей. В ближайшее время будет объявлен конкурсный отбор на установление подрядчика, пишет karelinform.ru.
Приморский край
Российский автомобиль понемногу входит в ТОП-3 популярных авто в Приморье. Среди любимых и популярных автомобилей в Приморье оказался отечественный производитель, пишет vostokmedia.com.
Башкирия
69 домашних микрореабилитационных центров появятся в Российской Федерации, часть из них будет открыта в Забайкалье, пишет mkset.ru. Руководитель фонда поддержки детей Марина Гордеева заявила, что эти центры сделают помощь детям и родителям регулярной и доступной. В планах организация в ДФО семи центров — в Приморье, Забайкалье и на Камчатке. Помимо этого, в 21 субъекте РФ откроются 28 семейных диспетчерских
Хабаровский край
В Хабаровске запретили передвижение на электросамокатах в велопешеходной зоне набережной в дни проведения массовых мероприятий и в праздники. Так власти города надеются уменьшить количество ДТП с участием самокатов. Новые правила начали действовать с 24 июня, пишет transsibinfo.com. При этом, как и ранее, в районе стадиона им. Ленина и на набережной можно будет ездить со скоростью не более 15 километров в час в выходные дни с 10:00 до 23:00 и по пятницам с 17:00 до 23:00.
Новосибирск
Новосибирск оказался лучше Парижа по безопасности городов. Областная столица заняла 231 место по качеству жизни – Новосибирск опередил Канберру, Аделаиду, а ниже в рейтинге находятся Бангкок, Шанхай, Рио-Де-Жанейро, Тегеран и другие, сообщает atas.info.
Челябинская область
В Челябинске создадут велосипедную инфраструктуру. Как сообщает kursdela.biz, изменения в городской среде будут вводиться на протяжении 10 лет. В первый год реализации велостратегии планируется построить 32 километра новых велодорожек в северо-западной и центральной частях Челябинска.
Хакасия
Мэрия Абакана завершает подготовку пилотного проекта по переходу частного сектора на электроотопление. Как пишет newkhakassia.online, данный метод получения тепла экологически безопасным способом – уникальный, подобных примеров в России пока нет. Причиной принятия решения стало то, что газификация региона в планах федеральных властей пока не значится, а дешевой по себестоимости электроэнергии в Хакасии хватает с избытком. В данный момент частный сектор отапливается преимущественно углем.
ХМАО
В Сургуте экзамен по китайскому языку сдавали двое 11-классников. Несмотря на то, что предмет не входит в школьную программу, согласно правилам проведения ЕГЭ, учащиеся могут выбрать и сдать предмет, которые проходили самостоятельно, пишет muksun.fm.
Белгородская область
В Белгороде 26 июня отметят День молодежи. Основные мероприятия пройдут на площадке возле «Октября» в Центральном парке. Белгородцев ожидают выступления рэпера ST и резидента шоу Comedy Club, участника проекта Stand Up на ТНТ Андрея Бебуришвили, пишет bel.ru.