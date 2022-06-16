Рекламную кампанию Zara раскритиковали в Турции за “неуважение к хлебу”

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Испанская торговая сеть Zara оказалась в центре скандала в Турции после новой рекламной кампании. На фотографиях обувь бренда стоит на хлебе.
Рекламная кампания Zara
Турецкие СМИ и блогеры раскритиковали бренд: в рекламной кампании увидели неуважение к хлебу. В соцсетях распространился хештег #zarahaddinibil (Zara, знай меру).
Одни пользователи указывают на турецкие традиции в отношении хлеба: когда жители страны видят хлеб на дороге, они никогда не наступают на него, а перекладывают туда, где его могут съесть животные.
Другие противники рекламной кампании Zara обвинили бренд в “бесчувственности” по отношению к голодающим людям.
Как вы можете такое делать, когда люди нуждаются в куске хлеба? У вас нет совести! — пишет в твиттере (заблокирован в России) пользователь @Cceeerrrreeenn.
Это позор! — пишет пользователь@BurakSezenTR1. В то время как миллионы людей в мире нуждаются в куске хлеба, умирая от голода и нищеты, европейский бренд Zara ради рекламы использует хлеб как подставку для обуви. Это неуважительно и аморально, — добавляет пользователь с ником @trk_ca_.
После скандала бренд удалил фотографии со своего сайта, однако официальных извинений не принес. Пользователи сети призвали бойкотировать Zara и потребовали закрыть магазины бренда в стране.
В России бренд Zara приостановил работу весной в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. Ранее стало известно, что товары бренда можно приобрести на Wildberries.
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)
Фото
GettyImages.ru