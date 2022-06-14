Реклама с фото Хаматовой и Пугачевой появилась в московском транспорте

Изображения певицы Аллы Пугачевой и актрисы Чулпан Хаматовой появились в московском общественном транспорте. Фото украсили рекламные плакаты театрального вуза.
Снимки Хаматовой и Пугачевой появились на рекламе ГИТИСа. Многих удивил выбор артисток, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине.
О странной рекламе высказались авторы Telegram-канала «Царьград». Они отметили, что вместо Хаматовой и Пугачевой можно было выбрать других знаменитостей.
«Можно же было упомянуть более достойных выпускников, кто не предал Родину в трудное время, а встал на ее защиту, например Анатолия Папанова и Георгия Анисимова», — заметили авторы публикации.
Алла Пугачева уже третий месяц вместе с мужем и детьми живет в Израиле. Певица старается воздерживаться от комментариев. Хаматова проживает в Риге — актриса сделала ряд скандальных заявлений после переезда из России.