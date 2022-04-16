Реклама реальных продуктов попадет в игровые вселенные. Microsoft может запустить рекламу в бесплатных играх для Xbox

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Компания Microsoft работает над программой помощи по размещению рекламы для разработчиков условно бесплатных (free-to-play) игр для консолей Xbox. Об этом сообщило издание BusinessInsider.

По данным источника, компании смогут покупать рекламные места на виртуальных рекламных щитах. Пока неясно, как именно будет реализована система, будет ли она распространяться на персонажей и видеоролики, но Microsoft собирается создать ряд ограничений, чтобы игровой процесс не пострадал.

Сообщается, что Microsoft все еще выбирает фирмы, занимающиеся рекламными технологиями, для реализации проекта. Однако даже так программа может запуститься к третьему кварталу, то есть к лету.

На данный момент Microsoft отказывается от комментариев по этому поводу. В заявлении BusinessInsider представитель компании отметил, что Microsoft постоянно стремится «улучшить опыт» для разработчиков и игроков, но больше ему «нечем поделиться».

