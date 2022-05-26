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Реклама и самопиар: Лавров отреагировал на «план Италии» по урегулированию конфликта на Украине

Реклама и самопиар: Лавров отреагировал на «план Италии» по урегулированию конфликта на Украине
MFA Russia/ Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не получал «план Италии» по урегулированию ситуации на Украине, поэтому считает документ попыткой пиара коллег с Апеннинского полуострова, передает Lenta.ru.

Недавно в СМИ появилась информация, что МИД Италии разработал план по урегулированию украинского кризиса, включающий ряд ключевых пунктов: прекращение огня, мирные переговоры, решение территориальных вопросов и так далее. Документ был направлен в ООН.

Как отметил Сергей Лавров, российская сторона не получила никаких планов, узнав о существовании некого документа лишь из прессы.

«Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации», — констатировал дипломат.

Вероятно, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо просто решил повысить сою медийную активность, поэтому использовал этот пиар-ход, предположил Лавров.

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