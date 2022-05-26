Реклама и самопиар: Лавров отреагировал на «план Италии» по урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не получал «план Италии» по урегулированию ситуации на Украине, поэтому считает документ попыткой пиара коллег с Апеннинского полуострова, передает Lenta.ru.
Недавно в СМИ появилась информация, что МИД Италии разработал план по урегулированию украинского кризиса, включающий ряд ключевых пунктов: прекращение огня, мирные переговоры, решение территориальных вопросов и так далее. Документ был направлен в ООН.
Как отметил Сергей Лавров, российская сторона не получила никаких планов, узнав о существовании некого документа лишь из прессы.
«Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации», — констатировал дипломат.
Вероятно, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо просто решил повысить сою медийную активность, поэтому использовал этот пиар-ход, предположил Лавров.