Рейс Тель-Авив — Стамбул задержали из-за получения пассажирами снимков авиакатастрофы

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Самолет авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, вернулся на стоянку после того, как несколько пассажиров сообщили бортпроводникам о получении снимков, на которых запечатлена авиакатастрофа.
Когда лайнер начал движение по взлетно-посадочной полосе, на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступили пугающие фотографии. Капитан воздушного судна связался с диспетчером аэропорта и сообщил о случившемся.
Из соображений безопасности самолет вернули на стоянку и осмотрели, негативных явлений зафиксировано не было. После этого он вылетел в пункт назначения.
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