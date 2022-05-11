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    Рейс Тель-Авив — Стамбул задержали из-за получения пассажирами снимков авиакатастрофы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рейс Тель-Авив — Стамбул задержали из-за получения пассажирами снимков авиакатастрофы

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    pixabay.com

    Самолет авиакомпании Anadolujet, выполнявший рейс Тель-Авив — Стамбул, вернулся на стоянку после того, как несколько пассажиров сообщили бортпроводникам о получении снимков, на которых запечатлена авиакатастрофа.

    Когда лайнер начал движение по взлетно-посадочной полосе, на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступили пугающие фотографии. Капитан воздушного судна связался с диспетчером аэропорта и сообщил о случившемся. 

    Из соображений безопасности самолет вернули на стоянку и осмотрели, негативных явлений зафиксировано не было. После этого он вылетел в пункт назначения.

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