Регулярные обстрелы Донбасса сделали местных детей молчаливыми и нелюдимыми

Регулярные обстрелы Донбасса сделали местных детей молчаливыми и нелюдимыми Новости
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Дети из Донецкой и Луганской народных республик не первый год проживают в условиях постоянного страха за свои жизни. Непрекращающиеся обстрелы травмировали ребят — подрастающее поколение стало молчаливым, все чаще сторонится людей и пугается резких звуков.

Донбасские педагоги и учителя говорят, что после 2014 года в ДНР и ЛНР резко возросло число несовершеннолетних с нарушениями психического здоровья. Всему виной время, в которое живут маленькие мальчики и девочки — ребята с самого детства вынуждены подолгу прятаться в подвалах и спать в ванных, чтобы выжить в случае попадания в дом снаряда со стороны ВСУ.

«После 2014 года появилось много несовершеннолетних с задержкой психического развития. Это детки, которые перенесли потрясения родителей. Кого-то напугали взрывы. А кто-то чувствовал испуг матери, когда находился в утробе», — рассказала мама одного из донбасских подростков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Местные жители отмечают, что их дети потеряли лучшие детские годы из-за бушующей войны. Как вооруженный конфликт повлиял на детей Донбасса — читайте в репортаже корреспондента ФАН Сергея Среды.

 
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