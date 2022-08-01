Регулярное употребление чеснока понижает давление и уровень «плохого» холестерина

Регулярное употребление чеснока, особенно в измельченном виде, способствует снижению уровня “плохого” холестерина в крови и нормализации повышенного давления.
Данный продукт богат питательными веществами, в числе которых эфирные масла, кверцетин, витамины С и В6, кальций и фосфор. Об этом пишет издание En Son Haber.
Кроме того, данный овощ является эффективным природным антибиотиком, поскольку в нем содержится соединение диаллилсульфид. Оно способно бороться с бактериями рода Campylobacter.
Также чеснок рекомендуется есть для укрепления иммунной системы и профилактики простуды. Еще одна веская причина включить его в свой ежедневный рацион — возможность сбросить лишний вес.