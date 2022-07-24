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Регулярное употребление бананов поможет предотвратить инфаркт при соленой диете

Регулярное употребление бананов поможет предотвратить инфаркт при соленой диете
pxhere.com

Богатые калием бананы способны снижать риск возникновения сердечно-сосудистых болезней у женщин, которые едят много соленых продуктов. Об этом сообщили ученые из Медицинского центра Амстердамского университета.

Специалисты изучили показатели более 11 тысяч мужчин и более чем 13,5 тысячи женщин, регулярно потребляющих большое количество натрия. В первую очередь их интересовала зависимость между потреблением натрия и показателем артериального давления.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины с высоким потреблением натрия больше всего выигрывают от более высокого потребления калия в отношении снижения артериального давления», — говорится в результатах исследования на портале Academic.oup.com.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что взаимосвязь между потреблением калия, артериальным давлением и болезнями сердца зависит от пола. Также употреблявшие высококалийные продукты люди имели на 13% меньший риск развития заболевания сосудов, чем тем, кто потреблял калий в меньшем количестве.

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RusNewsToday24
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