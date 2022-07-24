Регулярное употребление бананов поможет предотвратить инфаркт при соленой диете

Кроме того, ученые пришли к выводу, что взаимосвязь между потреблением калия, артериальным давлением и болезнями сердца зависит от пола. Также употреблявшие высококалийные продукты люди имели на 13% меньший риск развития заболевания сосудов, чем тем, кто потреблял калий в меньшем количестве.