Регулярное употребление бананов поможет предотвратить инфаркт при соленой диете

Богатые калием бананы способны снижать риск возникновения сердечно-сосудистых болезней у женщин, которые едят много соленых продуктов. Об этом сообщили ученые из Медицинского центра Амстердамского университета.
Специалисты изучили показатели более 11 тысяч мужчин и более чем 13,5 тысячи женщин, регулярно потребляющих большое количество натрия. В первую очередь их интересовала зависимость между потреблением натрия и показателем артериального давления.
«Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины с высоким потреблением натрия больше всего выигрывают от более высокого потребления калия в отношении снижения артериального давления», — говорится в результатах исследования на портале Academic.oup.com.
Кроме того, ученые пришли к выводу, что взаимосвязь между потреблением калия, артериальным давлением и болезнями сердца зависит от пола. Также употреблявшие высококалийные продукты люди имели на 13% меньший риск развития заболевания сосудов, чем тем, кто потреблял калий в меньшем количестве.