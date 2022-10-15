Регионы получат дополнительные 24 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее сообщил, что в 2020 году жилищные условия смогли улучшить шесть тысяч человек, в 2021-м – почти четыре. В нынешнем году новоселье должны отпраздновать более пяти тысяч сахалинцев и курильчан, цитирует его «ФедералПресс».