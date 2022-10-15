Регионы получат дополнительные 24 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Программа расселения из аварийного жилья в регионах получила от правительства дополнительные 24 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Деньги получат 43 региона, которые наиболее остро нуждаются в федеральном финансировании. Они будут направлены на снос ветхих домов, реконструкцию аварийных жилых строений, а также предоставление возможности гражданам переехать в новые квартиры из резервного фонда.
В частности, речь идет о многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их расселение будет профинансировано до конца 2022 года. Председатель правительства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать эффективное использование «по прямому назначению каждого рубля».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее сообщил, что в 2020 году жилищные условия смогли улучшить шесть тысяч человек, в 2021-м – почти четыре. В нынешнем году новоселье должны отпраздновать более пяти тысяч сахалинцев и курильчан, цитирует его «ФедералПресс».