Новости0

Регионы получат дополнительные 24 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Регионы получат дополнительные 24 млрд рублей на расселение из аварийного жилья
Федеральное агентство новостей

Программа расселения из аварийного жилья в регионах получила от правительства дополнительные 24 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги получат 43 региона, которые наиболее остро нуждаются в федеральном финансировании. Они будут направлены на снос ветхих домов, реконструкцию аварийных жилых строений, а также предоставление возможности гражданам переехать в новые квартиры из резервного фонда.

В частности, речь идет о многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их расселение будет профинансировано до конца 2022 года. Председатель правительства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать эффективное использование «по прямому назначению каждого рубля».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее сообщил, что в 2020 году жилищные условия смогли улучшить шесть тысяч человек, в 2021-м – почти четыре. В нынешнем году новоселье должны отпраздновать более пяти тысяч сахалинцев и курильчан, цитирует его «ФедералПресс».

аварийное жилье Мишустин расселение регионы финансирование
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.