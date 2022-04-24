    В тренде

    Регионы Франции просят у правительства денег на оплату простоя российских судов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Регионы Франции просят у правительства денег на оплату простоя российских судов

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Двухмесячный простой грузовых судов России превратился в
    финансовое бремя для французских властей, о чем сообщает локальный телеканал France 2.

    Таможня Франции задержала ранее ряд российских кораблей,
    потому что Европейский союз ввел санкции в отношении владельцев суден. Теперь
    правительство оплачивает их простой и перемещение.

    Задержанию подверглись суда, которые перевозили химикаты и
    автомобили. По данным France
    2, на один из кораблей республика уже затратила около 50 тыс. евро. Регион
    Бретань попросил финансовую поддержку от государства в условиях резко
    выросших трат.

    Запрет на вхождение в порты кораблей под российским флагом ввели 8 апреля
    Италия, Бельгия, Болгария и Румыния. Однако Евросоюз не отказался и от ряда
    исключений в виде приема перевозящих нефтегазовые ресурсы, медицинские
    препараты, продовольствие и удобрения кораблей.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »