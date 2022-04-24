Регионы Франции просят у правительства денег на оплату простоя российских судов

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Двухмесячный простой грузовых судов России превратился в
финансовое бремя для французских властей, о чем сообщает локальный телеканал France 2.
Таможня Франции задержала ранее ряд российских кораблей,
потому что Европейский союз ввел санкции в отношении владельцев суден. Теперь
правительство оплачивает их простой и перемещение.
Задержанию подверглись суда, которые перевозили химикаты и
автомобили. По данным France
2, на один из кораблей республика уже затратила около 50 тыс. евро. Регион
Бретань попросил финансовую поддержку от государства в условиях резко
выросших трат.
Запрет на вхождение в порты кораблей под российским флагом ввели 8 апреля
Италия, Бельгия, Болгария и Румыния. Однако Евросоюз не отказался и от ряда
исключений в виде приема перевозящих нефтегазовые ресурсы, медицинские
препараты, продовольствие и удобрения кораблей.