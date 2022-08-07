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Регина Тодоренко заявила о готовности стать матерью в третий раз

Регина Тодоренко заявила о готовности стать матерью в третий раз
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко стала матерью во второй раз. Звезда призналась, что не отказалась бы в скором времени забеременеть третьим ребенком.

Бывшая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» задумалась о третьем ребенке. Супруг знаменитости певец Влад Топалов поддержал желание теледивы стать многодетной матерью.

«Уже хотим третьего малыша, но планы на эти полгода совсем другие», – поделилась радостью звезда в социальных сетях.

Тодоренко сообщила, что период беременности для нее был прекрасным временем. Несмотря на это, ведущая не успела в полной мере насладиться своим состоянием из-за плотного съемочного графика.

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