Регина Тодоренко рожала второго ребенка при трехлетнем сыне

Блогер и ведущая Регина Тодоренко поделилась подробностями рождения второго ребенка. Во время родов с экс-звездой шоу «Орел и решка» были трехлетний сын Михаил и супруг Влад Топалов.
Ведущая хотела, чтобы с ней во время рождения малыша были родные. Она представляла, как будет рожать рядом с сыном и супругом. Чтобы ребенок не испытывал стресс, родители заранее готовили его к предстоящему событию.
«Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар», — поделилась подробностями Тодоренко в Telegram-канале.
Ведущая стала мамой во второй раз 15 июля. У нее родился сын, которого назвала Миром.