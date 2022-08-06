Регина Тодоренко рассказала поклонникам о рабочих планах в декрет

Телеведущая Регина Тодоренко вышла на связь с поклонниками и подробно рассказала о своих рабочих планах. Соответствующее обращение она опубликовала в Telegram-канале.
Тодоренко сообщила, что будет делать шоу для молодых мам и совместный проект со своим мужем Владом Топаловым. Кроме того, ведущая намерена продолжить сочинять детские сказки, совмещая это занятие с учебой.
«Декрет — это фантастическое время, но я обожаю работать, реализовывать свои мечты в телевизионных проектах, получать новые знания и бесценный опыт», — рассказала Тодоренко.
Она тут же призналась, что хоть и влюблена в материнство, но все же не сможет пропустить новый телевизионный сезон, сидя сложа руки.