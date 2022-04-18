Регина Тодоренко расплакалась после выступления Анубиса в шоу «Маска»

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Телеведущая Регина Тодоренко была заворожена выступлением персонажа в костюме Анубиса в шоу «Маска». Герой спел проникновенную композицию Аллы Пугачевой «Монолог».
Выступление Анубиса было лаконичным, без грандиозного шоу и участия всего балета. На сцене присутствовал только сам герой, мягкий свет и трогательная композиция. Исполнение песни очень растрогало беременную Регину Тодоренко.
«Все мы понимаем и знаем, что многие уходят, мы со многими прощаемся — это жизнь. Но самое главное, что остается вечный огонь, в котором много боли, страданий, памяти. Но после него рождаются новые люди, новое поколение, новые песни, новая культура. И это то, что нас греет сейчас — наше прекрасное и доброе будущее», — заявила заплаканная Тодоренко.
В первом полуфинале члены жюри рассекретили брутального Козерога. Им оказался солист группы Multiverse Никита Пресняков. Все судьи в один голос назвали имя внука Аллы Пугачевой, который поразил поклонников своим вокалом.