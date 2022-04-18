Регина Тодоренко расплакалась после выступления Анубиса в шоу «Маска»

«Все мы понимаем и знаем, что многие уходят, мы со многими прощаемся — это жизнь. Но самое главное, что остается вечный огонь, в котором много боли, страданий, памяти. Но после него рождаются новые люди, новое поколение, новые песни, новая культура. И это то, что нас греет сейчас — наше прекрасное и доброе будущее», — заявила заплаканная Тодоренко.