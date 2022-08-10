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Регина Тодоренко отпраздновала с семьей месяц с момента рождения сына

Регина Тодоренко отпраздновала с семьей месяц с момента рождения сына
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Ровно месяц назад у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. О том как они отпраздновали столь знаменательное событие телеведущая рассказала у себя в Telegram-канале.

Тодоренко опубликовала пост, где продемонстрировала торт с надписью «Миру 1 месяц». Она заявила, что появление малыша сплотило семью. Старший сын с радостью встретил своего новорожденного брата.

Супруг и старший сын артистки присутствовали на родах. По мнению Регины, такой опыт фантастичен, и дает единение сердец и душ между членами семьи.

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RusNewsToday24
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