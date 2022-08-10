Регина Тодоренко отпраздновала с семьей месяц с момента рождения сына

Ровно месяц назад у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. О том как они отпраздновали столь знаменательное событие телеведущая рассказала у себя в Telegram-канале.
Тодоренко опубликовала пост, где продемонстрировала торт с надписью «Миру 1 месяц». Она заявила, что появление малыша сплотило семью. Старший сын с радостью встретил своего новорожденного брата.
Супруг и старший сын артистки присутствовали на родах. По мнению Регины, такой опыт фантастичен, и дает единение сердец и душ между членами семьи.