Регина Тодоренко и Влад Топалов заплатили за роды в отдельной палате 300 тысяч рублей

Журналистам kp.ru удалось выяснить, что роды в отдельной палате телеведущей и певцу обошлись в примерно 300 тысяч рублей. Однако, если влюбленные воспользовались услугой «роды под ключ», то это им стоило в несколько раз больше. За такой пакет Тодоренко и Топалов могли заплатить около миллиона рублей.