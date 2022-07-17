Новости0

Регина Тодоренко и Влад Топалов заплатили за роды в отдельной палате 300 тысяч рублей

Регина Тодоренко и Влад Топалов заплатили за роды в отдельной палате 300 тысяч рублей
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями во второй раз. Оказалось, что пара могла заплатить за рождение ребенка за границей круглую сумму.

Звездные родители решили, что у малыша должно быть двойное гражданство, поэтому вторые роды Тодоренко прошли в Канаде. 

Журналистам kp.ru удалось выяснить, что роды в отдельной палате телеведущей и певцу обошлись в примерно 300 тысяч рублей. Однако, если влюбленные воспользовались услугой «роды под ключ», то это им стоило в несколько раз больше. За такой пакет Тодоренко и Топалов могли заплатить около миллиона рублей.

ребенок роды тодоренко топалов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.