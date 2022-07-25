Регата радио Monte Carlo состоится 13 августа в яхт-клубе TENZOR SAILING CLUB. Мероприятие пройдет в рамках бизнес-сессии «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Событие объединит спорт, деловую программу и музыку.
Перед Петербургским международным экономическим форумом — 2022 прошел Radio Monte Carlo Golf Cup. Теперь Регата радио Monte Carlo откроет официальную программу Восточного экономического форума этого года.
«”Русская Медиагруппа” создала уникальную платформу для межиндустриального взаимодействия, — сообщил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Неформальная обстановка спортивных соревнований задает динамичный тон дискуссиям, позволяет найти нестандартные решения и наметить варианты развития как для нашего холдинга, так и для других участников мероприятия. Мы рады, что Регата Радио Monte Carlo предваряет ВЭФ-2022 и надеемся, что деловая программа станет продуктивной и интересной для всех участников».
Сообщается, что принять участие в Регате смогут гости и партнеры «Русской Медиагруппы» с любым уровнем подготовки. Соревнования пройдут в два этапа, а команды будет сопровождать профессиональный инструктор.