Регата радио Monte Carlo откроет официальную программу Восточного экономического форума

«”Русская Медиагруппа” создала уникальную платформу для межиндустриального взаимодействия, — сообщил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Неформальная обстановка спортивных соревнований задает динамичный тон дискуссиям, позволяет найти нестандартные решения и наметить варианты развития как для нашего холдинга, так и для других участников мероприятия. Мы рады, что Регата Радио Monte Carlo предваряет ВЭФ-2022 и надеемся, что деловая программа станет продуктивной и интересной для всех участников».