Референдум о присоединении ЛНР к России пройдет на 492 участках

Голосование в рамках референдума по вопросу присоединения ЛНР к России будет проходить на 492 участках. Об этом глава общественной палаты республики Алексей Карякин рассказал в комментарии Луганскинформцентру.
По его словам, в июле стартовал процесс создания штаба по референдуму. Также началось формирование состава наблюдателей участков для голосования.
Ранее на тему проведения референдума в ЛНР высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в этом вопросе главное значение имеет безопасность. При этом он подчеркнул, что решение о включении республики в состав РФ должны принимать местные жители.