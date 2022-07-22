Референдум о присоединении ЛНР к России пройдет на 492 участках

Ранее на тему проведения референдума в ЛНР высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в этом вопросе главное значение имеет безопасность. При этом он подчеркнул, что решение о включении республики в состав РФ должны принимать местные жители.