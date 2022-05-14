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    Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля

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    Валерий Шарифулин/ТАСС

    Всенародное голосование по вопросу присоединения Южной Осетии к России пройдет 17 июля. Соответствующий указ был подписан президентом республики Анатолием Бибиловым.

    Данный документ был опубликован на сайте главы государства. Согласно ему, жители страны в ходе референдума ответят на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

    «Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — сказано в тексте указа.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Южной Осетии в пятницу утвердил и направил Бибилову пакет документов по вопросу проведения голосования о вхождении республики в состав России.

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