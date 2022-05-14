Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля

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Всенародное голосование по вопросу присоединения Южной Осетии к России пройдет 17 июля. Соответствующий указ был подписан президентом республики Анатолием Бибиловым.
Данный документ был опубликован на сайте главы государства. Согласно ему, жители страны в ходе референдума ответят на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».
«Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — сказано в тексте указа.
Ранее стало известно, что Центризбирком Южной Осетии в пятницу утвердил и направил Бибилову пакет документов по вопросу проведения голосования о вхождении республики в состав России.
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