RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022 получит экран 3,2К с кадровой частотой 90 Гц

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Xiaomi опубликовала тизерную картинку, посвященную ноутбуку RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022. Его премьера ожидается уже очень скоро – 24 мая. Изображение дает представление о параметрах дисплея новинки.

Ноутбук получит панель IPS c диагональю 15,6 дюйма, разрешением 3,2К и кадровой частотой 90 Гц. Максимальная яркость составит 400 кд/кв.м, значение DeltaE – менее 1,5 единиц. Дисплей обеспечит охват 100% цветового пространства sRGB.

Официально больше ничего не говорится, но источник полагает, что в ноутбуке будет использоваться 8-ядерный APU AMD Ryzen 7 6800H с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и частотой до 4,7 ГГц. Дискретного 3D-ускорителя не будет. Также RedmiBook Pro Ryzen Edition 2022 приписана клавиатура с подсветкой, стереодинамики, аккумулятор емкостью 72 Вт·ч.