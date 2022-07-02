Redmi Note 8 не получит MIUI 13. Поддержка этой модели прекращена

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Источник, регулярно публикующий подробности о прошивках для смартфонов Xiaomi, поделился нерадостными новостями для пользователей некогда очень популярной модели Redmi Note 8: она не получит прошивку MIUI 13, хотя ранее никаких предпосылок для того, чтобы эта модель не была обновлена до MIUI 13 (пускай и на базе Android 11) не было.





Это довольно занятная ситуация: внутреннее бета-тестирование MIUI 13 для Redmi Note 8 стартовало 24 ноября – и все это время регулярно выходили обновления прошивки. Да, они не были доступны широкой аудитории, но работа велась, причем велась практически в течение полугода. Но 16 июня все прекратилось, и на этом – все: работы по выпуску MIUI 13 для Redmi Note 8 остановлены. Он присоединился к Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Mi 9 SE, Redmi K20, Redmi K20 Pro и Mi 9, которые тоже не получат MIUI 13. Не получит MIUI 13 также Redmi Note 8 Pro.