Redmi намекнул на дату премьеры Redmi Note 12, анонсировав игровой телевизор Redmi X Pro

Redmi на своей страничке в Weibo опубликовала тизер будущей новинки – телевизора Redmi X Pro, ориентированного на любителей игр. Самое главное, есть дата премьеры: она состоится 31 октября.





Redmi также готовит к выпуску телефоны Redmi Note 12, и велика вероятность, что их представят с телевизором в один и тот же день. Ранее китайские инсайдеры говорили о том, что Redmi Note 12 поступят в продажу до большой распродажи 11.11 (11 ноября), и премьера новинок 31 октября как раз укладывается в эти рамки.

Что касается телевизора, то он, вероятно, получит все то, что характерно для типичного современного ТВ, используемого для игр: большую панель 4К с кадровой частотой 120 Гц и порт HDMI 2.1.