Redmi K50i 5G рассекретили перед сегодняшним анонсом: характеристики и цена смартфона

Сегодня Redmi представит смартфон Redmi K50i 5G, однако телефон уже появился в индийском Amazon, который подтвердил, что цена устройства составит 325 долларов.

Тизеры Redmi K50i 5G показали, что он будет доступен в трех цветах, вклбючая Stealth Black, Phantom Blue и Quick Silver. Он будет оснащен ЖК-панелью с поддержкой Dolby Vision, 64-мегапиксельной тройной камерой и однокристальной системой MediaTel Dimensity 8100. По заявлению компании, функция Turbo Charge мощностью 67 Вт устройства позволит пользователям получить заряд на целый день работы всего за 15 минут.





Ранее сообщалось, что это будет обновленная версия китайского Redmi Note 11T Pro, дебютировавшего в мае этого года. Он будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FHD+ с частотой 144 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 5080 мА•ч. Он будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками изображения разрешением 64, 8 и 2 Мп.

Компания также представит новые TWS-наушники Redmi вместе с Redmi K50i 5G.