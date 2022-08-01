Редкое видео: принцесса Шарлотта поддержала женскую сборную Англии по футболу

Принц Уильям и принцесса Шарлотта
Принц Уильям и его дочь, принцесса Шарлотта, записали видео в поддержку женской сборной Англии перед финалом чемпионата Европы, который состоялся вчера. Ролик был опубликован в официальном твиттере принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Мы оба хотим пожелать “львицам” (прозвище сборной. — Прим. ред.) удачи сегодня вечером, вы удивительно хорошо выступили в соревновании, и мы будем болеть за вас!
— сказал Уильям.
Удачи! Я надеюсь, вы выиграете,
— добавила Шарлотта.
Good luck tonight @Lionesses, we’re all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF
— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022
Ожидания королевских болельщиков оправдались — вчера женская сборная Англии в финале обыграла сборную Германии со счетом 2:1.
40-летний герцог Кембриджский является президентом Футбольной ассоциации Англии и страстным болельщиком. Увлечение, похоже, переняли и его дети. Например, девятилетний принц Джордж посещал матчи мужского Евро-2020 в прошлом году (игры были перенесены из-за пандемии коронавируса) и весьма эмоционально переживал происходящее на поле, а семилетняя Шарлотта ходила с отцом на матчи его любимой команды “Астон Вилла”.
Сама принцесса также не прочь погонять мяч. Когда в прошлом месяце принц Уильям посещал тренировку женской сборной, он рассказал ее членам об успехах своей дочери.
Шарлотта хотела, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша в воротах. Она так и сказала: “Пожалуйста, расскажи им об этом”. Она подающая надежды звезда,
— отметил принц Уильям.
Принц Уильям и принцесса Шарлотта
У Кейт Миддлтон выходные также оказались посвящены любимому спорту — она отправилась в Плимут на парусную регату.