Редкое видео: принцесса Шарлотта поддержала женскую сборную Англии по футболу

Принц Уильям и принцесса Шарлотта

Принц Уильям и его дочь, принцесса Шарлотта, записали видео в поддержку женской сборной Англии перед финалом чемпионата Европы, который состоялся вчера. Ролик был опубликован в официальном твиттере принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Мы оба хотим пожелать “львицам” (прозвище сборной. — Прим. ред.) удачи сегодня вечером, вы удивительно хорошо выступили в соревновании, и мы будем болеть за вас!

— сказал Уильям.

Удачи! Я надеюсь, вы выиграете,

— добавила Шарлотта.

Good luck tonight @Lionesses, we’re all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF



— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022