Редкое видео: принцесса Шарлотта поддержала женскую сборную Англии по футболу

Принц Уильям и принцесса Шарлотта

Принц Уильям и его дочь, принцесса Шарлотта, записали видео в поддержку женской сборной Англии перед финалом чемпионата Европы, который состоялся вчера. Ролик был опубликован в официальном твиттере принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Мы оба хотим пожелать “львицам” (прозвище сборной. — Прим. ред.) удачи сегодня вечером, вы удивительно хорошо выступили в соревновании, и мы будем болеть за вас!

— сказал Уильям.

Удачи! Я надеюсь, вы выиграете,

— добавила Шарлотта.

Good luck tonight @Lionesses, we’re all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022

Ожидания королевских болельщиков оправдались — вчера женская сборная Англии в финале обыграла сборную Германии со счетом 2:1.

40-летний герцог Кембриджский является президентом Футбольной ассоциации Англии и страстным болельщиком. Увлечение, похоже, переняли и его дети. Например, девятилетний принц Джордж посещал матчи мужского Евро-2020 в прошлом году (игры были перенесены из-за пандемии коронавируса) и весьма эмоционально переживал происходящее на поле, а семилетняя Шарлотта ходила с отцом на матчи его любимой команды “Астон Вилла”.

Сама принцесса также не прочь погонять мяч. Когда в прошлом месяце принц Уильям посещал тренировку женской сборной, он рассказал ее членам об успехах своей дочери.

Шарлотта хотела, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша в воротах. Она так и сказала: “Пожалуйста, расскажи им об этом”. Она подающая надежды звезда,

— отметил принц Уильям.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта

У Кейт Миддлтон выходные также оказались посвящены любимому спорту — она отправилась в Плимут на парусную регату.