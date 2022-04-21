Редкое появление на публике: Алина Кабаева посетила репетицию своего спортивного фестиваля

Алина Кабаева и Дарья Трубникова

В сети обсуждают редкое появление Алины Кабаевой на публике. Гимнастка посетила первую репетицию своего фестиваля, которая прошла на “ВТБ-Арене”. Кабаева охотно позировала с участниками и тренерами, так что несколько фотографий попало в соцсети.

Екатерина Сиротина и Алина Кабаева

Новое появление на публике Кабаевой, которая ведет довольно закрытый образ жизни, вызвало бурную реакцию в сети.

Новый редкий выход Алины Кабаевой в свет. На этот раз в кэжуал и снова с обручальным кольцом. Ну и да, чувствуется почерк семейного косметолога,

— прокомментировали изменения во внешности гимнастки в телеграм-канале “Только никому”.

О, Алина Кабаева в России. Работает,

— написали в телеграм-канале “Героиня Татлера”.

Последний раз на публике Кабаева появлялась в декабре прошлого года на открытии собственного турнира “Небесная грация”.