Редкое появление на публике: Алина Кабаева посетила репетицию своего спортивного фестиваля

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Алина Кабаева и Дарья Трубникова
В сети обсуждают редкое появление Алины Кабаевой на публике. Гимнастка посетила первую репетицию своего фестиваля, которая прошла на “ВТБ-Арене”. Кабаева охотно позировала с участниками и тренерами, так что несколько фотографий попало в соцсети.
Екатерина Сиротина и Алина Кабаева
Новое появление на публике Кабаевой, которая ведет довольно закрытый образ жизни, вызвало бурную реакцию в сети.
Новый редкий выход Алины Кабаевой в свет. На этот раз в кэжуал и снова с обручальным кольцом. Ну и да, чувствуется почерк семейного косметолога,
— прокомментировали изменения во внешности гимнастки в телеграм-канале “Только никому”.
О, Алина Кабаева в России. Работает,
— написали в телеграм-канале “Героиня Татлера”.
Последний раз на публике Кабаева появлялась в декабре прошлого года на открытии собственного турнира “Небесная грация”.
Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)
Фото
Дарья Исаева