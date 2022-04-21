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    Редкое появление на публике: Алина Кабаева посетила репетицию своего спортивного фестиваля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Редкое появление на публике: Алина Кабаева посетила репетицию своего спортивного фестиваля

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    Алина Кабаева и Дарья Трубникова

    В сети обсуждают редкое появление Алины Кабаевой на публике. Гимнастка посетила первую репетицию своего фестиваля, которая прошла на “ВТБ-Арене”. Кабаева охотно позировала с участниками и тренерами, так что несколько фотографий попало в соцсети.

    Екатерина Сиротина и Алина КабаеваЕкатерина Сиротина и Алина Кабаева

    Новое появление на публике Кабаевой, которая ведет довольно закрытый образ жизни, вызвало бурную реакцию в сети.

    Новый редкий выход Алины Кабаевой в свет. На этот раз в кэжуал и снова с обручальным кольцом. Ну и да, чувствуется почерк семейного косметолога,

    — прокомментировали изменения во внешности гимнастки в телеграм-канале “Только никому”.

    О, Алина Кабаева в России. Работает,

    — написали в телеграм-канале “Героиня Татлера”.

    Последний раз на публике Кабаева появлялась в декабре прошлого года на открытии собственного турнира “Небесная грация”.


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


    Фото
    Дарья Исаева


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