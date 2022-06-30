Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке

Аврил Лавин

Аврил Лавин появилась на публике со своим женихом, музыкантом Дереком Райаном Смитом, который известен под псевдонимом Mod Sun. Это довольно редкий совместный выход пары — с момента помолвки в апреле папарацци удалось подловить их лишь пару раз.

Вместе они посетили скандальную вечеринку после концерта Machine Gun Kelly в Нью-Йорке, во время которой тот разбил себе лицо бокалом. Аврил сейчас гастролирует вместе с женихом Меган Фокс, поэтому выступала и на его концерте, и на афтепати. На вечеринке она появилась в бледно-розовом корсете с черным кантом и кожаных брюках.

Mod Sun и Аврил Лавин

Аврил Лавин и Machine Gun Kelly

Ну а вчера все обсуждали еще один образ певицы. Аврил решила повторить кадр с обложки своего дебютного альбома Let Go, который вышел 20 лет назад. Оказавшись в Нью-Йорке, Лавин вернулась на то самое место, где когда-то снимали обложку, и сделала новый снимок.

Это был волшебный момент для меня, когда перед концертом в Madison Square Garden я вернулась в то самое место в Нью-Йорке, где я снимала обложку своего дебютного альбома Let Go. Спасибо всем моим замечательным и поддерживающим меня фанатам, которые проявляли столько любви на протяжении всех этих лет,

— написала Лавин в инстаграме*.

Аврил Лавин Аврил Лавин на обложке альбома Let Go (2002 год)

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