«Редкий случай»: Медведев прокомментировал признание ЕС требований России по Калининграду

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Европейского союза по ограничениям в отношении Кремля, по которым транзит в Калининградскую область запрещен. Политик написал об этом в личном Telegram-канале.
Медведев высказался о ситуации по транзиту в Калининград и заявил, что признание ЕС требований России является редким случаем. Этот шаг Запада также может быть спровоцирован выгодностью перевозок, передает RT.
«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — отметил зампред Совбеза РФ.
Недавно ЕК признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининград разрешенным. Но она выставила некоторые условия о способе доставки.