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«Редкий случай»: Медведев прокомментировал признание ЕС требований России по Калининграду

«Редкий случай»: Медведев прокомментировал признание ЕС требований России по Калининграду
Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Европейского союза по ограничениям в отношении Кремля, по которым транзит в Калининградскую область запрещен. Политик написал об этом в личном Telegram-канале.

Медведев высказался о ситуации по транзиту в Калининград и заявил, что признание ЕС требований России является редким случаем. Этот шаг Запада также может быть спровоцирован выгодностью перевозок, передает RT.

«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — отметил зампред Совбеза РФ.

Недавно ЕК признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининград разрешенным. Но она выставила некоторые условия о способе доставки.

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