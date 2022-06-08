Редакция RT выиграла репутационный иск против журналиста Фейгина

Телеканал RT выиграл иск о защите деловой репутации после обвинений журналиста Марка Фейгина (СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ). Последний распространял фейки о редакции.
По словам журналиста, сотрудники телеканала якобы вмешивались в выборы во Франции и Германии, распространяли недостоверные данные о президенте Эммануэле Макроне. Заявления Фейгин сделал в эфире «Украина 24».
Редакция RT обратилась в суд с иском о защите деловой репутации. Канал потребовал признать заявления Фейгина не соответствующими действительности. В качестве компенсации RT запросил заплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление 8 июня. Согласно документу, сведения, которые распространял журналист, признаны не соответствующими действительности. Теперь Фейгину придется выплатить компенсацию за нанесенный редакции репутационный ущерб.